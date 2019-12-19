Financial Times выбрал «Человека года»

Издание отметило, что за почти шесть лет пребывания на посту гендиректора Наделла прибыль акционеров корпорации увеличилась и на ноябрь 2019 года превысила один триллион долларов. Также The Financial Times отметила «особое место» Сатьи «среди магнатов в сфере технологий».

Кроме того, в качестве достижения руководителя Microsoft Corp. газета выделила тот факт, что корпорация в последнее время крайне редко появлялась в заголовках СМИ.

Сатья Наделла занял пост генерального директора Microsoft в 2014 году. Ранее эту должность занимал Стив Балмер. Сам Наделла до своего карьерного взлета руководил бизнес-подразделением и отвечал за«облачные» сервисы компании.

Компания Microsoft Corp. появилась в 1975 году в США. Ее основатели — Билл Гейтс и Пол Алле. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде (штат Вашингтон). Microsoft Corp занимается разработкой программного обеспечения. В частности, Microsoft создала операционную систему Windows.

Газета The Guardian ранее написала, что российский президент Владимир Путин пользуется устаревшей операционной системой Microsoft — Windows XP. По данным издания, эта ОС установлена на его компьютерах в Кремле и в официальной резиденции в Ново-Огареве.