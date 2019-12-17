Британские журналисты нашли уязвимую версию Windows на компьютере Путина

Журналисты британского издания заметили это благодаря снимкам, которые опубликовала пресс-служба российского лидера. На кадрах видно, что на обоих компьютерах в качестве фона рабочего стола стоят фотографии башен Кремля.

В материале отмечается, что компания Microsoft прекратила регулярно выпускать обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 еще в апреле 2014 года. Боле того, на ее официальном сайте сказано, что использование этих операционных систем делает компьютер «уязвимым для угроз безопасности и вирусов».

Windows XP выпустили в 2001 году. Эта операционная система стала последней, которую разрешено использовать на официальных российских правительственных компьютерах.