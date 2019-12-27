Financial Times включила Путина в список 50 знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) составила список из 50 человек, определивших облик десятилетия. В него вошли 19 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей науки, культуры, спорта и шоу-бизнеса.

Среди выбранных изданием политиков оказался президент России Владимир Путин. Помимо него в рейтинг вошли его коллеги — Реджеп Эрдоган, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. В топ-50 оказались экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден и торговец фруктами Мохаммед Буазизи. Считается, что его самоубийство в 2011 году стало точкой отсчета для «жасминовой революции» в Тунисе и «арабской весны».

В список лиц, повлиявших на десятилетие, включили и экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), и сообщил о применении допинга в российском спорте.

В блок представителей бизнеса попали глава Apple Тим Кук и основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь и руководитель компании Netflix Рид Хастингс, глава Tesla Илон Маск и основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

Газета также внесла в топ-50 теннисистку Серену Уильямс, генетика Дженнифер Дудна и актрису Роуз Макгоун, сообщившую об изнасиловании продюсером Харви Вайнштейном и положившую начало движению #MeToo.

В начале ноября Владимир Путин возглавил рейтинг доверия жителей Донбасса. В тройку лидеров также вошли телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.