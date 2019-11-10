Путин и Соловьев стали лидерами доверия в Донбассе

Исследование было организовано и проведено Украинским институтом будущего (УИБ) и компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп». Социологи отправились на территории республик Донбасса, чтобы составить срез общественного мнения по многим темам.

ДНР и Украина разведут войска за три дня Подробнее

Опрос был составлен по принципу «открытого теста» — то есть вопрос есть, а заранее заготовленного ответа на него не предлагается, можно предложить любой свой вариант. «Кто из ваших соотечественников (журналистов, актеров, артистов, телеведущих, политиков), мнение которых вызывает доверие, является для вас авторитетом?» — спросили у дончан.

Из общего числа принявших участие в опросе 11,2% респондентов ответили, что таким человеком для них является президент России Владимир Путин. Еще 9,1% участников опроса заявили, что это телеведущий Владимир Соловьев.

Кроме Путина и Соловьева доверие у дончан вызывают Ольга Скабеева (6,7%), Денис Пушилин (2,9%) и — неожиданно — министр иностранных дел России Сергей Лавров (2,5%). При этом действующий президент Украины Владимир Зеленский стал третьим в рейтинге доверия — но с конца списка, где по уровню доверия стал на одну ступень с шоуменом Иваном Ургантом. Предыдущий президент Украины Петр Порошенко показал в Донбассе антирекорд: его ненавидят 97% опрошенных.

В исследовании приняли участие чуть больше 1,5 тысячи жителей ЛДНР. Кстати, «Зеркало недели» не стало заострять внимание на том, что подавляющее большинство жителей Донбасса видит будущее региона в составе России.