Финалистка конкурса «Мисс Казахстан» устроилась посудомойщицей в кафе из-за тяжелой судьбы

Гульнур Нуртаза, финалистка конкурса «Мисс Казахстан — 2019», устроилась на работу в кафе. Журналисты застали девушку за мойкой посуды в одном из ресторанов, сообщило издание Nur.kz.

Нуртаза проживает в городе Кызылорда, где девушка еще в 16-летнем возрасте стала победительницей местного конкурса красоты. Спустя два года девушка уже участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан», однако корона досталась ее сопернице — Мадине Батык.

Красавица с прошлого лета трудится на кухне одного из городских кафе. В социальных сетях появилось видео, на котором показано, как Гульнур чистит чеснок и моет посуду.

Знакомые девушки рассказали, что финалистка «Мисс Казахстан — 2019» действительно оказалась в сложной ситуации и сейчас вынуждена сама себя обеспечивать: два года назад умер ее отец, а в конце прошлого года она потеряла мать. Внешность Гульнур только мешает девушке: женщины боятся брать ее на работу из-за страха, что она уведет их мужей, а мужчины, куда бы она ни пошла, предлагают интим.

Автобус в Аргентине ранее насмерть сбил бывшую «Мисс мира» Норму Каппальи.