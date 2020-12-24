Бывшую «Мисс мира» насмерть сбил автобус в Аргентине

Первую аргентинскую обладательницу титула «Мисс мира» Норму Каппальи сбил автобус. Женщина провела в медикаментозной коме несколько дней, после чего скончалась.

Авария произошла в Буэнос-Айресе 17 декабря, сообщила газета La Nacion. Автобус сбил 81-летнюю бывшую королеву красоты по пути в магазин — Каппальи переходила дорогу в положенном месте.

В больницу женщину доставили в тяжелом состоянии. Через пять дней, которые она провела в медикаментозной коме, Каппальи скончалась.

«Она вышла купить кое-что. У нее было хорошее здоровье, поэтому очевидно, что она умерла в результате аварии», — рассказала племянница Каппальи Карла.

Норма Глэдис Каппальи одержала победу на конкурсе «Мисс мира» в 1960 году. Тогда ей был 21 год. Каппальи стала первой представительницей Аргентины, которая завоевала этот титул. В 1960 году конкурс «Мисс мира» проходил в Лондоне.

Накануне стало известно, что в организме чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, который скончался в конце ноября, не нашли следов наркотиков и алкоголя. Однако судмедэкспертиза обнаружила ряд психотропных препаратов. Эксперты подтвердили, что ряд лекарств, которые нашли в организме спортсмена, вызывал аритмию сердца.