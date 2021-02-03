Саша Бортич сыграла главную роль в новом клипе фронтмена System of a Down. Его снял Найшуллер

Серж Танкян, лидер группы System of a Down, выложил тизер клипа на еще не вышедший трек Elasticity. Снял видео клипмейкер Илья Найшуллер, а его главной героиней стала русская актриса Александра Бортич.

Премьера клипа состоится утром 5 февраля на YouTube-канале Танкяна. Последний клип группы System of a Down выходил в 2020 году.

Илья Найшуллер — известный российский клипмейкер и музыкант. В 2016 году снял клип на песню американского музыканта The Weeknd False Alarm. Видео набрало 189 950 988 просмотров. Илья является одним из тех, с кем сотрудничают и русские звезды, и величины мирового масштаба. В его фильме «Хардкор» снимались американские актеры Тим Рот, Хейли Беннет и другие, а также русские артисты Равшана Куркова, Данила Козловский.

В России Илья прежде всего известен как режиссер клипов группы «Ленинград». В 2017 году он снял клип на песню «Кольщик».