Филиппины заявили об отсутствии планов по аресту российских самолетов

Владельцы российских чартерных самолетов на территории Филиппин могут не переживать по поводу возможного ареста воздушного транспорта. Об этом РИА «Новости» заявил посол азиатской страны Игорь Байлен.

По его словам, Филиппины не поддержали антироссийские санкции, поэтому никаких оснований для ареста самолетов нет.

«Российские туристы могут спокойно лететь на Филиппины и безопасно там путешествовать», — заявил дипломат.

Байлен назвал неприятной ситуацию с временным арестом самолета Airbus на Шри-Ланке, однако выразил уверенность, что на Филиппинах подобного не произойдет.

В начале июня власти Шри-Ланки задержали борт авиакомпании «Аэрофлот», однако спустя несколько дней приостановили действие постановления, запрещающего самолету покидать страну. Больше 200 граждан России не смогли вылететь на родину.

Задержавшиеся на Шри-Ланке россияне вернулись домой 5 июня.