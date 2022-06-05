Задержавшихся на Шри-Ланке россиян вернули на родину

Несколько граждан России вывезли со Шри-Ланки лайнером «Аэрофлота». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное управление по развитию туризма.

Сегодня, по информации аэропорта, в Россию вылетел самолет «Аэрофлота» с 275 пассажирами на борту. В их числе были остававшиеся пассажиры рейса российской авиакомпании, которые не смогли вылететь в четверг», — сообщил информагентству представитель ведомства.

По его словам, днем ранее «Аэрофлот» вывез еще одну группу пассажиров авиалайнера, которые не смогли вылететь 2 июня. Сегодняшний рейс завершил Таким образом все пассажиры с задержанного ланкийскими властями российского авиалайнера вернулись на родину.

Задержка граждан РФ — клиентов «Аэрофлота» связана с решением правоохранительных органов. Они застряли в международном аэропорту Бандаранаике. Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании покидать страну. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года. По данным ланкийских СМИ, около 200 российских пассажиров были размещены в гостиницах Коломбо.