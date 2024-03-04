Мир 04 марта 2024, 20:13 Фигуранта дела об утечке документов Пентагона приговорили к 16 годам тюрьмы Обвиняемый в утечке документов Пентагона Тейшейра согласился на срок в 16 лет Freepik

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Обвиняемый в сливе секретных файлов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал свою вину. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно обвинительному заключению, Тейшейра согласился на отбывание тюремного срока продолжительностью 16 лет.

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По данным издания, фигурант дела начал публиковать секретные документы в феврале 2022 года. В частности, Тейшейру обвинили в публикации секретных файлов, в том числе с оценками обстановки в зоне СВО и планами поставок военной техники США на Украину на сервере в Discord.

По его словам, он заключил соглашение об отбывании срока свободно и добровольно. Также он признал себя виновным в совершении перечисленных преступлений.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему программисту ЦРУ Джошуа Шульте по делу об утечке серии сверхсекретных материалов.