Мир 06 января 2024, 20:19 Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию в Сирии и зерновую сделку Unsplash

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети X.

«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО», — указали в публикации.

Реклама

В ходе встречи в Стамбуле дипломаты также подняли вопросы доставки продовольствия России и Украины на мировые рынки. По словам Фидана, Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря.

Как уточнили в МИД Турции, переговоры Блинкена и Фидана проходили в особняке Вахдеттин, одной из резиденций главы республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить площадку для проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта.