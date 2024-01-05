Мир 05 января 2024, 22:33 Эрдоган заявил Зеленскому о готовности стать посредником в переговорах с Россией Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Россией Офис президента Украины

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Турция готова предоставить площадку для проведения переговоров между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Подробности беседы привела пресс-служба президента Турции.

В ходе переговоров главы двух государств затронули проблемы региона. Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для достижения прочного мира, как на Украине, так и на палестинских территориях. Он заявил, что готов стать посредником и организовать переговоры с Россией для прекращения кровопролития.

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Эрдоган подчеркнул, что переговоры помогут начать процесс мирного урегулирования, что приведет к быстрому прекращению огня.

Также президент Турции предложил Зеленскому подумать о возобновлении работы зернового коридора после необходимой реконструкции. Эрдоган подчеркнул, что обсуждает этот вопрос по многим дипломатическим контактам.

Президент России Владимир Путин в ходе общения с проходящими лечение участниками специальной военной операции в госпитале имени Вишневского заявил, что выступает за скорое завершение конфликта на Украине, но только при соблюдении ряда условий. Глава государства подчеркнул, что Россия не станет сдавать свои позиции.