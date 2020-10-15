Фейковые видео о вакцине от COVID-19 будут удалять с YouTube
Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на официального представителя YоuТubе.
«Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет удаляться с YouTube», — заявили сотрудники компании.
Ранее соцсеть Facebook заявила о запрете размещения рекламы, которая призывает не делать прививки. Это касается сообщений, которые агитируют людей против вакцинации. Такую информацию сразу же будут удалять с платформы.
При этом в Facebook добавили, что разрешают рекламу, где есть призывы за или против государственной политики по вопросу вакцины. В том числе это касается и коронавируса. Кроме того, соцсеть намерена давать пользователям ссылки на проверенную информацию о вакцинации. Об этом можно прочитать на сайте Всемирной организации здравоохранения.