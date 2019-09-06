Facebook расскажет пользователям всю правду о вакцинации

Facebook объявил о том, что он будет внедрять новые способы информирования пользователей о вакцинах. В этой кампании также будет участвовать Instagram.

Соцсети будут направлять пользователей на сайт ВОЗ, где представлена информация о прививках на нескольких языках. Таким образом «жизненно важные сведения о здоровье будут доходить до нуждающихся в них людей».

«Дезинформация о вакцинах представляет собой серьезную угрозу глобальному здоровью. Она способна перечеркнуть десятилетия прогресса в борьбе с болезнями, которые можно предотвратить», — сказано в заявлении ВОЗ.

В организации отметили, что крупные социальные сети обязаны нести ответственность перед своими клиентами и обеспечивать им доступ к надежной информации о здоровье.

В свою очередь Facebook обязался снижать рейтинг сообществ и профилей, которые будут дезинформировать пользователей об инфекциях и вакцинах. Также любая недостоверная реклама будет отклоняться.

По данным ВОЗ, сейчас иммунизация ежегодно спасает миллионы взрослых и детей. С помощью вакцин можно предотвратить такие смертельные инфекционные заболевания, как корь, гепатит, холера, полиомиелит.

Сначала перенаправляться на сайт ВОЗ будут только запросы на английском языке. Впоследствии Facebook введет аналогичные правила и для других языков.