Казахстан опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ | 360°

Мир 15 сентября 2022, 17:48 Поделиться Telegram

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Viber Казахстан опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ МИД Казахстана: республика не намерена приостанавливать членство в ОДКБ РИА «Новости»

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В Telegram-каналах появилась информация, что Казахстан якобы планирует приостановить свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с января 2023 года. Портал stopfake.kz, который создан при поддержке Министерства информации и общественного развития республики, опроверг эту информацию со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

«Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

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В МИД республики подчеркнули, что Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ и является активным участником организации.

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«Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны», — отметили в ведомстве.

МИД республики назвал сотрудничество в рамках ОДКБ «важным направлением внешней политики».

«Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности», — заключили в министерстве.

ОДКБ объединяет шесть государств: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.

Страны ОДКБ договорились об отправке в Армению специальной миссии для оценки ситуации на границе с Азербайджаном.

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