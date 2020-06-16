Федеральных преступников в США будут казнить. Такого не было почти 20 лет

В США возобновят практику смертной казни. Высшая мера наказания ждет федеральных преступников. Последний раз ее применяли в 2003 году.

Первые казни назначены на июль и август, сообщили в министерстве юстиции США. Им подвергнут четырех преступников. Все они осуждены за убийство малолетних, двое из них — еще и за изнасилование.

Генеральный прокурор Уильям Барр подчеркнул, что обвиняемые, которых признали виновными в «самых отвратительных преступлениях», должны быть приговорены к смерти.

«Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям», — заявил Барр.

Упомянутых преступников должны были казнить в декабре 2019 и январе 2020 года. Верховный суд остановил приведение приговоров в исполнение в последний момент. Камнем преткновения стало использование специального препарата — пентобарбитала.

В некоторых американских штатах смертная казнь не в новинку: на юге США, например, они не прекращались. В 2019 году приговор о высшей мере привели в исполнение в 22 случаях.