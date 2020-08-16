ФБР примет участие в расследовании взрыва в Ливане

В эти выходные в Ливан по приглашению правительства прибудет группа агентов ФБР, которые примут участие в расследовании взрыва, произошедшего в порту Бейрута. В результате погибли около 180 человек и тысячи были ранены.

Об этом The Guardian рассказал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Предварительно, причиной пожара и взрыва стали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которые несколько лет хранились в порту. Но точной уверенности в этом нет.

«Нам действительно необходимо обеспечить тщательное, прозрачное и достоверное расследование. Я знаю, что этого хотят все», — сказал Хейл.

Многие ливанцы требуют отстранить правительство от расследования. Они опасаются, что разногласия между политическим фракциями, печально известными своей коррумпированностью, не позволят выявить правду, которая может нанести ущерб их репутации.

Ранее высшие должностные лица Ливана, в том числе, президент Мишель Аун, отвергали призывы к независимому расследованию, называя его «пустой тратой времени», которая будет политизирована.

В пятницу лидер группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что не доверяет международным расследованиям. Тем более, если в них примет участие ФБР. Он заподозрил, что американцы попытаются снять любую ответственность с Израиля. В то же время, он пообещал, что Тель-Авив получит сполна, если международное расследование докажет его виновность.

Израиль отрицает свою причастность к взрыву, хотя президент Ливана заявил, что вмешательство Тель-Авива до сих пор является одной из версий случившегося.

Вернувшиеся из Бейрута российские спасатели сообщили, что никогда в жизни не видели таких разрушений. Они рассказали, что не смогли извлечь из-под развалин, в которые превратилась половина города, ни одного выжившего.