ФБР опубликовало первый из рассекреченных материалов по терактам 11 сентября
По указу американского президента Джо Байдена ФБР США опубликовало первый из рассекреченных материалов по терактам 11 сентября 2001 года. Документ появился на сайте ведомства.
«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — говорится в пояснительной записке.
Одно из предвыборных обещаний Джо Байдена бы то, чтобы Министерство юстиции и другие причастные ведомства провели ревизию массива документов и обнародовали рассекреченные сведения в течение полугода. Это обещание глава государства выполнил.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Они полностью разрушились. После еще один самолет врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург. Тогда погибли около трех тысяч человек. Через 20 лет после трагедии 11 сентября останки 1106 жертв теракта все еще находятся в хранилище мемориала Ground Zero.