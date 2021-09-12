Неопознанными остались 40% жертв атаки 11 сентября

Через 20 лет после трагедии 11 сентября останки 1106 жертв теракта все еще лежат в хранилище мемориала Ground Zero. На днях Управление главного медицинского эксперта Нью-Йорка (OCME) объявило об установлении личности двух погибших, мужчины и женщины.

Главный медицинский эксперт города Нью-Йорка доктор Барбара А. Сэмпсон заявила таблоиду The Sun, что 20 лет назад медики пообещали семьям жертв, погибших во Всемирном торговом центре (WTC), сделать все возможное, чтобы идентифицировать их близких. По ее словам, борьба за опознание останков всех 2753 человек продолжается.

«Независимо от того, сколько времени пройдет с 11 сентября 2001 года, мы никогда об этом не забудем, и мы обязуемся использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы убедиться, что все те, кто были потеряны, могут воссоединиться со своими семьями», — заявила Сэмпсон.

Помощник директора Департамента судебной биологии OCME и менеджер группы по идентификации ДНК Всемирного торгового центра Марк Дезире сам был ранен во время теракта. Он дольше всех работает в команде из девяти человек.

Первым шагом OCME в 2001 году был тщательный осмотр всего, что могло содержать следы человеческих останков. В течение следующих десяти месяцев было исследовано 1,8 миллиона тонн щебня.

Менее 10% найденных останков можно было идентифицировать по образцам крови и слюне

«Идентификация жертв Всемирного торгового центра представляет особые проблемы из-за экстремальных условий, в которых оказались останки», — объяснил Дезире.

Руководитель Центра прикладных исследований Институт США и Канады РАН Павел Шариков заявил, что теракт 11 сентября 2001 года изменил внешнюю политику США. Вашингтон стал действовать менее агрессивно, с меньшим применением силы.