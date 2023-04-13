Важное 13 апреля 2023, 21:52 ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона The New York Times: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона Pxhere

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Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сотрудники спецслужбы пришли в дом задержанного с обыском.

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По данным газеты, подозреваемым стал 21-летний Джек Тейшейра, который служит в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс.

Молодой человек был во главе группы Thug Shaker Central на платформе Discord. В нее входили от 20 до 30 пользователей.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге отказался комментировать утверждения СМИ о возможном подозреваемом по делу об утечке, отметил ТАСС. В ведомстве не стали давать комментарии и по поводу содержания слитых документов.

Специалисты Пентагона начали расследование утечки материалов, которые содержали информацию о состоянии ВСУ и планах США и НАТО по их укреплению. В открытый доступ попало более 100 документов. Ущерб от слива оценили как значительный.