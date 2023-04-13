Мир 13 апреля 2023, 19:55 Утечку секретных документов США организовал военный ВВС Нацгвардии WSJ: источником утечки секретных документов США был военный ВВС Нацгвардии Unsplash

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Лидером онлайн-группы, через которую секретные документы США выложили в Сеть, является военнослужащий ВВС Национальной гвардии. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Утечка так называемых строго засекреченных документов по Украине и десяткам других тем, вероятно, шла от служащего ВВС Национальной гвардии, который базировался в Форт-Брэгге», — указали в материале.

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По данным журналистов, на момент утечки разведданых Пентагона военный ВВС находился на базе в Северной Каролине. Первое задержание по этому делу, уточнили в статье, могут произойти уже в четверг, 14 апреля.

Ранее газета писала, что секретные документы Пентагона в Сети обнародовал сотрудник американской военной базы. Авторы журналистского расследования выразили уверенность, что доступ к этим материалам могли иметь только лица, прошедшие тщательные проверки.

Разведывательное управление Министерства обороны США посчитало маловероятным проведение переговоров между Россией и Украиной в 2023 году. Согласно прогнозу, который нашли в рассекреченных американских документах, конфликт между странами затянется.