Мир 03 июня 2023, 19:37 «Фашизм не пройдет!» В Кишиневе прошел митинг-марш в поддержку сохранения Дня Победы Марш-митинг в защиту Дня Победы прошел в Кишиневе Pxhere

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Сотни человек пикетируют возле здания парламента Молдавии против переписывания истории и отмены празднования 9 Мая. Сообщило РИА «Новости».

Ранее правящая партия «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду, зарегистрировала в парламенте предложение переименовать День Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне. Отмечать его собираются 8 мая.

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Люди вышли на улицы с плакатами: «Майя, не воруй у нас и победу над фашизмом».

«Фашизм не пройдет»;

«Победа!» — кричали митингующие.

Среди тех, кто против переименования Дня Победы не только старшее поколение, но и подростки. В марше-митинге в защиту 9 Мая шагали даже женщины с детьми.

Ранее парламент Молдавии одобрил пакет поправок к кодексу о правонарушениях, касающихся запрета георгиевской ленты и символов «Z» и «V», которые используют российские военные. Западные страны подначивают Молдавию принять участие в украинском конфликте.