Фанаты увидели сходство юной Меган Маркл с ее сыном

Фотография с маленькой Маркл опубликована на фан-страничке megxmarkle в Instagram. Снимок был сделан в Лос-Анджелесе, он не растиражирован. На нем будущая супруга принца Гарри улыбается в камеру, у нее заплетены две косички. У девочки пушистые вьющиеся волосы, которые достались по наследству от матери-афроамериканки.

Многие поклонники герцогини заметили, что Маркл почти не изменилась за эти годы.

«Красивая, серьезная, уверенная в себе, блестящая, ничего не боится и знает, кем хочет стать!», «Прекрасный снимок герцогини Меган!» — прокомментировали они фотографию.

А еще они сказали, что юная Маркл на этом снимке очень похожа на своего сына Арчи.

Ранее мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи Британии за все время. Ее лицо соотнесли с правилом золотого сечения. Выяснилось, что пропорции представительницы монаршей семьи были близки к совершенству на 89,05%.