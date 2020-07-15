СМИ назвали самую красивую женщину в королевской семье

Джулиан Де Сильва, хирург с Харли-Стрит, с помощью методики компьютерной картографии соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05% близки к совершенству.

На втором месте расположилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее пропорции красоты составили 88,9%. На третьем месте расположилась Грейс Келли, принцесса Монако. Она проигрывает иорданской короле один процент.

Отмечается также, что жена принца Гарри Меган Маркл обогнала супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон и заняла четвертую строчку рейтинга с 87,4%. При этом Герцогиня Кембриджская получила 86,8% и замкнула пятерку лидеров.

Напомним, принцип «золотого сечения» придумали древние греки. Он был необходим, чтобы определить «физическое совершенство» путем измерения пропорций и выявления симметрии черт лица.

На данный момент технологию смогли адаптировать для компьютеров.