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    15 июля 2020, 15:09

    СМИ назвали самую красивую женщину в королевской семье

    Анастасия Кременчугская

    Мать британского принца Уильяма принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи за все времени. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежное издание.

    Джулиан Де Сильва, хирург с Харли-Стрит, с помощью методики компьютерной картографии соотнес лицо Дианы Спенсер с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 89,05% близки к совершенству.

    На втором месте расположилась королева Иордании Рания Аль-Абдулла. Ее пропорции красоты составили 88,9%. На третьем месте расположилась Грейс Келли, принцесса Монако. Она проигрывает иорданской короле один процент.

    Отмечается также, что жена принца Гарри Меган Маркл обогнала супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон и заняла четвертую строчку рейтинга с 87,4%. При этом Герцогиня Кембриджская получила 86,8% и замкнула пятерку лидеров.

    Напомним, принцип «золотого сечения» придумали древние греки. Он был необходим, чтобы определить «физическое совершенство» путем измерения пропорций и выявления симметрии черт лица.

    На данный момент технологию смогли адаптировать для компьютеров.