Фанаты прорвали оцепление на «Уэмбли» перед финалом Евро-2020. Видео

Английские болельщики прорвались через полицейское оцепление на стадион «Уэмбли» в Лондоне перед финалом чемпионата Европы по футболу. Ни один нарушитель безопасности без билета не остался внутри, сообщила администрация лондонского стадиона.

Представитель администрации арены рассказал, что безбилетные болельщики пытались попасть на стадион, но сотрудникам безопасности все же удалось их остановить, сообщил Sky News. Нарушителей порядка было около ста человек, отмечается в сообщении.

«Мы имеем дело с инцидентом, который произошел на внешнем периметре стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были быстро приняты в соответствующих областях. Ни один нарушитель безопасности без билета не остался внутри», — приводит слова администрации арены журналист Роб Харрис в Twitter.

Финальный матч, в котором сборная Англии сойдется с командой Италии, стартовал в 22:00 по московскому времени. Счет уже открыт. Первый гол забил футболист сборной Англии Люк Шоу на третьей минуте встречи.

Сборную Англии многие называют фаворитом. Одна из причин заключается в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Однако прогнозировать исход встречи Англия — Италия очень сложно.