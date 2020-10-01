Фанаты Гарри Поттера несколько часов ждали «Хогвартс-экспресс» в Шотландии. Но впечатление испортил другой поезд

Поклонники саги о волшебнике Гарри Поттере съехались на станцию Драмри в Шотландии, чтобы посмотреть на проезжающий мимо туристический поезд Jacobite с паровозом. В фильмах по мотивам книг Джоан Роулинг он исполнил роль «Хогвартс-экспресса». Мечту испортил другой состав, который в самый кульминационный момент подошел к станции и перекрыл обзор с одной из платформ.

В Сети появилось видео с этим курьезом: фанаты смогли увидеть лишь последний вагон уходящего Jacobite.

Автор видео посмеялся за кадром над несчастными поклонниками вселенной Гарри Поттера, которые несколько часов простояли на перроне в ожидании волшебного поезда. Некоторые комментаторы назвали людей, которые собрались на станции Драмри, идиотами и посоветовали заняться «более важными вещами».

Ранее стало известно, что в центре Лондона, на Лестер-сквер, установили памятник Гарри Поттеру. Скульптор запечатлел волшебника летящим на метле во время игры в квиддич. Это сцена из первого фильма эпопеи «Гарри Поттер и философский камень».