Falcon 9 стартовала на орбиту Земли со спутниками Starlink

В 4:25 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Она доставит на орбиту Земли спутники сети Starlink, предназначенные для обеспечения жителей планеты широкополостным интернетом.

Известно, что новые спутники будут оснащены специальным закрылками, которые защитят их на орбите от солнечных лучей. Реализация проекта Starlink началась в 2018 году. Маск хочет отправить в космос около 12 тысяч спутников. Пока в космос отправились 420.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее предположил, что спутники Starlink могут быть использованы в военных целях Пентагоном, который сотрудничает со SpaceX. Они могут предоставить координаты любого объекта на Земле.