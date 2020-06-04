    04 июня 2020, 05:27

    Falcon 9 стартовала на орбиту Земли со спутниками Starlink

    Анастасия Кукова

    В 4:25 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Она доставит на орбиту Земли спутники сети Starlink, предназначенные для обеспечения жителей планеты широкополостным интернетом.
    Falcon 9 стартовала на орбиту Земли со спутниками Starlink

    Известно, что новые спутники будут оснащены специальным закрылками, которые защитят их на орбите от солнечных лучей. Реализация проекта Starlink началась в 2018 году. Маск хочет отправить в космос около 12 тысяч спутников. Пока в космос отправились 420.

    Военный эксперт Алексей Леонков ранее предположил, что спутники Starlink могут быть использованы в военных целях Пентагоном, который сотрудничает со SpaceX. Они могут предоставить координаты любого объекта на Земле.