Эксперт рассказал, что спутники Илона Маска имеют военный потенциал

В качестве аргумента он приводит тот факт, что компания сотрудничает с Пентагоном и Госдепартаменом США. Также, по его словам, информация о спутниках исчезла из интернета. Леонков добавил, что с помощью этих спутников можно «получить мгновенную картинку, мгновенное целеуказание по любой точке на планете».

«То есть, например, самолет-разведчик или боец увидел какой-нибудь объект, зафиксировал, и тут же координаты этого объекта стали известны», — пояснил он.