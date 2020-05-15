15 мая 2020, 17:55
Эксперт рассказал, что спутники Илона Маска имеют военный потенциал
Спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX могут быть использованы в военных целях, несмотря на то, что их используют для раздачи скоростного интернета. Так считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
В качестве аргумента он приводит тот факт, что компания сотрудничает с Пентагоном и Госдепартаменом США. Также, по его словам, информация о спутниках исчезла из интернета. Леонков добавил, что с помощью этих спутников можно «получить мгновенную картинку, мгновенное целеуказание по любой точке на планете».
«То есть, например, самолет-разведчик или боец увидел какой-нибудь объект, зафиксировал, и тут же координаты этого объекта стали известны», — пояснил он.