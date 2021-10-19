Фактор, ухудшающий энергетический кризис в Европе, назвали в Германии

Журналисты немецкого телеканала N-TV назвали фактор, усугубляющий энергетический кризис в Европе. По их мнению, проблемы создает газовая договоренность между Китаем и США.

Предприятия Китая сейчас договариваются с американскими экспортерами на поставку в республику природного газа. Сделка очень крупная, суммы исчисляются миллиардами. Власти КНР рассчитывают на завершение переговоров к концу 2021 года.

Эксперты на немецком телевидении посчитали, что запад может не справиться с необходимым Китаю объемом газа, что усугубит положение Европы и ситуацию на рынке.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», — объяснили авторы выпуска.

При этом Россия, как решил N-TV, могла бы нормализовать ситуацию в Европе, увеличив поставки своего газа по своим сетям. Но при этом журналист усомнился в потенциальной возможности помощи от России из-за того, что добыча газа, предположительно, уже выведена на максимальный уровень.

В последнее время в Европе сильно выросли цены на топливо. Эксперты предположили, что это может быть связано с нехваткой газа в европейских подземных хранилищах, ограничениями со стороны поставщиков и повышенным спросом на ресурсы в Азии. Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия готова увеличить поставки газа в страны Евросоюза по запросу.