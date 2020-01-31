Волосы в пучок и чаще мыть руки. Роспотребнадзор дал рекомендации против коронавируса

Ведомство обратило внимание на то, что когда человек чихает или кашляет, капли его слюны, мокроты и респираторных выделений оседают в воздухе и на предметах, и могут переноситься ветром на расстояния до нескольких сотен метров. Поэтому важно соблюдать правила гигиены.

В Роспотребнадзоре, например, посоветовали мыть руки после посещения любых общественных мест, причем этот процесс должен занимать не менее 20 секунд, а потом руки нужно тщательно высушить. Если человек вернулся домой, то, кроме рук, ему было бы желательно вымыть и лицо.

«Прикасаться к лицу, глазам — только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикосновения к глазам или носу», — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В людных местах и транспорте для защиты от вирусов лучше надевать медицинскую маску, менять ее нужно каждые два-три часа. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что маски одноразовые.

Чтобы защитить себя, нужно изменить и прическу. Эксперты посчитали, что распущенные волосы способствуют заражению. В период распространения инфекций Роспотребнадзор также посоветовал ограничить рукопожатия, поцелуи и объятия.

Если человек уже заразился, ему посоветовали меньше контактировать со здоровыми людьми, пользоваться только своей или одноразовой посудой, спрятать от домочадцев предметы личной гигиены и чаще делать влажную уборку дома.

Вспышка нового коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, им заразились 9692 человека, из них 213 скончались.