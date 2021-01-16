Facebook запретил организовывать мероприятия в Вашингтоне

Администрация соцсети Facebook запретила пользователям, которые находятся за пределами США, организовывать новые мероприятия в центре Вашингтона с настоящего времени до 20 января. Дня, когда состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании, запрет касается всех мероприятий «вблизи Белого дома и здания Конгресса США», а также зданий, где заседают законодательные собрания американских штатов.

Сотрудники соцсети изучат уже запланированные мероприятия, и, если будут выявлены нарушения, информацию о них удалят.

Американские прокуроры обвинил участников захвата Капитолия, состоявшегося 6 января, в намерении захватить и убить конгрессменов. По последним данным, было заведено 98 уголовных дел начато расследование в отношении более чем 275 человек в связи с беспорядками в Капитолии.