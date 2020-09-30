Facebook объединил Messenger и чат Instagram

«Мы объединяем Messenger и Instagram, чтобы добавить в Instagram некоторые из лучших функций Messenger. У вас будет доступ к лучшему способу обмена сообщениями вне зависимости от того, какое приложение вы используете», — говорится в сообщении.

Facebook анонсировал еще несколько новых функций: совместный просмотр видео в режиме звонка, возможность автоматического удаления сообщений после прочтения, стикеры в виде селфи, разноцветные темы, возможность отвечать на конкретные сообщения и другие.

В России нововведения пока недоступны.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» заменила раздел «Сообщения» на «Мессенджер» и снабдила встроенный чат новыми возможностями. Теперь человеку можно отправить послание по номеру телефона.