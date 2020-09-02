Facebook и Twitter объявили о блокировках российских аккаунтов

Пресс-служба Facebook сообщила, что соцсеть удалила 13 аккаунтов и две страницы за «нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства».

В заявлении поясняется, что эти аккаунты якобы связаны с российским «Агентством интернет-исследований», а их деятельность была направлена «в основном на США, Великобританию, Алжир, Египет, а также другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки».

Помимо этого Facebook запустил расследование в отношении деятельности этих аккаунтов. Данные компании предоставили ФСБ.

Twitter заблокировал пять аккаунтов. Причиной указывается «манипуляции на платформе, которые c высокой степенью точности можно приписать российским государственным субъектам».

На днях данные 81 миллиона пользователей Facebook утекли в сеть. База содержит имена, ссылки на профили, информацию о подписчиках и электронную почту.