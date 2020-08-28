Данные 150 млн пользователей Instagram и Facebook оказались в открытом доступе

Стало известно об утечке 150 миллионов данных пользователей самых популярных соцсетей. Речь идет об Instagram, Facebook и LinkedIn.

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян сообщил ТАСС, что в открытом доступе сервера Elasticsearch появились персональные данные более 150 миллионов пользователей. Отмечается, что база содержит имена, ссылки на профили, информацию о подписчиках и электронную почту.

Больше всего пострадали пользователи Facebook — в открытом доступе оказался 81 миллион профилей. Сколько российских пользователей в этой базе, пока неизвестно.

Ашот Оганесян отметил, что база собиралась в интересах китайских компаний, работающих на зарубежных рынках. По предварительным данным, это была компания «Shenzhen Benniao Social Technology».

Накануне компания InfoWatch поделилась интересным исследованием касательно россиян. Оказалось, что в прошлом году в свободный доступ утекли персональные и платежные данные более девяти миллионов российских покупателей.