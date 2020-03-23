Facebook и Instаgrаm снизят скорость видео

Как пояснили в компании, такие меры будут введены для жителей Европы, чтобы снизить потенциальную перегрузку сети из-за того, что в связи со вспышкой коронавируса, сейчас тысячи европейцев работают из дома.

По той же причине ранее компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Евросоюзе. На такие же меры пошла и стриминговая компания Netflix.

Качество видео теряется при уменьшении скорости интернета. Однако это обеспечивает более комфортное использование сервиса, рассказал «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. По его словам, популярные платформы сильно загружены. Они тратят баснословные деньги, чтобы оставаться доступными при большом количестве обращений из разных стран.