Фабрика туалетной бумаги взлетела на воздух. Видео

В США в штате Мэн взорвалась фабрика, производящая туалетную бумагу и бумажные полотенца. Несколько человек пострадали.

Как сообщает издание METRO, пока следователи не назвали причину взрыва. Но американцы продолжают паниковать, и сметать туалетную бумагу с полок магазина из-за кризиса коронавируса. Возможно, организация решила нарастить оборот, но оборудование не справилось.

«Я услышала приглушенный стук и огляделась. Дым был настолько плотным, что я не смогла ничего разглядеть»! , — рассказал один из очевидцев.

Жители почувствовали взрыв на расстоянии нескольких километров. Части здания разлетелись и повредили припаркованные автомобили поблизости.

Ранее «360» писал, что самым ходовым товаром в кризис коронавируса стала туалетная бумага. Люди по всему миру чуть ли не дрались за нее в магазинах.