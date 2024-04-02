Эксклюзив 02 апреля 2024, 00:44 «Срывают планы Киева». Эксперт — о долгосрочном эффекте ударов ВС России Военный эксперт Матвийчук: удары ВС России приведут к срыву планов Украины

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Вооруженные силы России бьют по критической инфраструктуре Украины, чтобы остановить военное производство. О долгосрочном эффекте атак рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук корреспонденту «360» Елене Кононовой.

Украинские власти сообщили о повреждении энергетических объектов, в результате чего страна осталась без света.

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«Нет света, значит нет воды. Нет воды, значит, нет газа. Если нет газа, значит, нет тепла. <…> И последние удары, которые были нанесены по элементам критической инфраструктуры, полностью срывают все планы Киева по производству миллионов дронов, по развертыванию производства каких-то снарядов», — объяснил эксперт.

Он напомнил о террористических актах, совершенных украинской стороной. Речь идет об ударах по Белгороду и Курску, а также о страшном, кровавом и ужасном теракте в «Крокус Сити Холле».

«Возмездие будет нанесено немедленно, и каким оно будет — мы показали вот этими последовательно чередующимися ударами наших высокоточных ракет», — добавил Матвийчук.

Украина продолжила террористические атаки на приграничные территории России из-за проблем на остальных участках фронта. Эти нападения входят в программу главы разведки Кирилла Буданова.