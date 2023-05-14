Мир 14 мая 2023, 04:05 «Езжай домой». Немцы раскритиковали приехавшего в Берлин Зеленского Жители Германии посоветовали приехавшему в Берлин Зеленскому возвращаться домой РИА «Новости»

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Жители Германии раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его поста о визите в Берлин. Слова украинского лидера вызвали у немцев иронию, а некоторые и вовсе посоветовали политику вернуться домой, написало РИА «Новости».

Поводом для насмешек стала фраза, которой Зеленский в Twitter обозначил свой приезд в ФРГ: «Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность». Пользователи в этой фразе углядели лишь желание пропиариться. «Мужчина. Женщина. Человек. Камера. Телевизор», «Прощальные гастроли Зеленского», написали комментаторы.

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Другие были более категоричны в своих суждения и в открытую высказали «гостю» все, что о нем думают. «Они должны арестовать тебя, мошенник», «Это все не имеет значения. Переговоры были бы более благоразумными», продолжили пользователи.

«Езжай домой», — посоветовали Зеленскому немцы.

Зеленского в Берлине ждет встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штанрмайером. После этого он отправится в город Аахен, где украинскому лидеру вручат премию Карала Великого.