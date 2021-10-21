Белоруссия не будет выступать на «Евровидении-2022» в Турине

Белоруссия не будет принимать участие в музыкальном международном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из списка участников, который разместили на официальном сайте мероприятия.

В конкурсе, который пройдет в итальянском Турине, примет участие 41 страна. Белоруссии в этом списке не оказалось.

Ранее представителей республики не допустили к участию в конкурсе этого года, который состоялся в Нидерландах. Организаторы «Евровидения» сочли, что песня «Я научу тебя» может поставить под сомнение неполитический характер творческого состязания. Клип с композицией из Белоруссии был удален из официального YouTube-канала «Евровидения».

После этого Европейский вещательный союз (EBU), который принимает участие в организации конкурса, решил на время приостановить членство Белоруссии.

Италия получила право принимать участников «Евровидения» после того, как группа из этой страны Måneskin выиграла конкурс в Нидерландах. Коллектив представил рок-композицию, которая сильно выделялась на фоне песен других участников. Им заранее прочили победу букмекеры.