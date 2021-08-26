Победившая на Евровидении группа Måneskin в первый раз посетит Россию

Победители конкурса Евровидение-2021 Måneskin в первый раз приедут в Россию. Итальянские рокеры пообщаются с фанатами 31 августа в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Музыка».

«Для поклонников нашумевшей итальянской рок-группы „Яндекс.Музыка“ организует фан-встречу. Она состоится вечером 31 августа на площадке „Плюс Дачи“ в парке Горького», — заявили организаторы.

Они отметили, что поклонники смогут не только увидеть музыкантов вживую, но и задать им вопросы, сфотографироваться и получить эксклюзивные подарки, рассказали организаторы.

На встречу пригласят победителей розыгрыша, который проходит в официальном аккаунте «Яндекс.Музыки» в Instagram. Регистрация на мероприятие откроется на сайте «Плюс Дачи» 27 августа.

Группа Måneskin появилась в 2015 году. Ее участники — фронтмен Дамиано Давид, гитарист Томас Раджи, басистка Виктория Де Анжелис, барабанщик Итан Торкио. Музыканты работают в разных стилях — начинания от рока и заканчивая регги.

Мировая известность пришла к Måneskin после победы на Евровидении-2021. Там группа исполнила песню Zitti E Buoni.