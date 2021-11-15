Евросоюзе: «Аэрофлот» никогда не упоминался на фоне миграционного кризиса

Российская авиакомпания «Аэрофлот» никогда не упоминалась на фоне миграционного кризиса на границах Евросоюза и Белоруссии. Других перевозчиков в ЕС тоже не выделяли.

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер рассказал об этом РИА «Новости».

«Мы никогда не выделяли „Аэрофлот“ или другие авиакомпании», — подчеркнул он.

Кеерсмакер не стал комментировать возможные санкционные списки, сославшись на уже сложившуюся практику.

«Мы никогда публично не комментируем возможные или продолжающиеся дискуссии относительно конкретных списков», — обратил внимание представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе 15 ноября утвердили критерии для введения ограничительных мер против способствующих нелегальной миграции с территории Белоруссии в ЕС. Санкции, упоминал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, могут коснуться авиакомпаний и туристических агентств.

Боррель добавил, что мигрантов в ЕС не пустят. Тем не менее люди, по его словам, «не должны умирать в лесу».