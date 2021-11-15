В Польше допустили, что в ночь на 16 ноября мигранты попытаются штурмовать границу с Белоруссией. Пока что они ведут себя спокойно. В Евросоюзе пропускать людей не собираются.

Представитель погранстражи Польши Анна Михальская рассказала о ситуации в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования — попытки перехода границы», — заявила она о возможности «горячей» ночи.

Пока что мигранты, по словам Михальской, находятся на белорусской стороне. Люди ведут себя спокойно и границу переходить не пытаются. Они разбили палатки и жгут костры.

«Но мы все время ожидаем, что они, мотивированные белорусскими службами, могут предпринять такие действия уже ночью», — процитировало РИА «Новости» представителя погранстражи.

В Евросоюзе не намерены пропускать с территории Белоруссии ни одного мигранта. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что люди тем не менее «не должны умирать в лесу».

«ЕС не сможет впустить никого из них. <…> Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их», — привел ТАСС его слова.