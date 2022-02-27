Евросоюз заморозит активы Центробанка РФ

Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка РФ. Также страны намерены запретить представителям российского бизнеса использовать свои активы на рынках сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка ликвидацию своих активов», — сказала она.

Кроме того, в Евросоюзе намерены работать над тем, чтобы запретить «российским олигархам» использовать свои активы на внешних рынках.

«Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», — добавила глава ЕК.

По мнению фон дер Ляйен, данные меры совместно с другими усилями по изоляции РФ будут способствовать снижению возможности страны «финансировать войну».

В свою очередь, в пресс-службе кабинета министров ФРГ по итогам переговоров лидеров стран Запада сообщили, что из системы SWIFТ будут исключены все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества. Также не исключается отключение других банков. Это будет делаться по необходимости.

Новые санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить после того, как президент страны Владимир Путин признал независимость самопровозгашенных Донецкой и Луганской народных республик, а после объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Она включает нанесение высокоточных ударов по территории всей страны для уничтожения объектов военной инфраструктуры ВСУ.