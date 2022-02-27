Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT

Из системы SWIFТ будут исключены все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества. Об этом заявили в пресс-службе кабинета министров ФРГ по итогам переговоров лидеров стран Запада, прошедших 26 февраля, передало РИА «Новости». Также не исключается отключение других банков. Это будет делаться по необходимости.

Решение о введении дополнительных жестких финансовых санкций против России принимали представители США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии.

"Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении.

Новые ограничения уже коснулись ряда крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Затруднены возможности привлечения иностранных инвестиция для государственных компаний, введены санкции на поставку в РФ высокотехнологичной продукции. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Полеты самолетов «Аэрофлота» закрыты в Великобритании.

Новые санкции в отношении РФ страны Запада начали вводить после того, как президент страны Владимир Путин признал независимость самопровозгашенных Донецкой и Луганской народных республик, а после, по просьбе руководства этих гособразований, объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.