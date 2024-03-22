Мир 22 марта 2024, 04:16 Евросоюз захотел закупать оружие для Украины в обход запрета FT: ЕС хочет закупать оружие для Украины в обход договора о запрете РИА «Новости»

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ЕС намеревается обойти пункт Договора о Европейском союзе, запрещающий закупки оружия из бюджета организации. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на источники

«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объема финансирования обороны Украины», — сообщило издание.

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Источники рассказали, что Еврокомиссия предложила юристам рассмотреть возможность пересмотреть этот пункт договора.

ранее в Европе признали нехватку мощностей для производства оружия. ЕС находится на «промышленной войне» с Россией, и ему необходимо нарастить производство.