Мир 20 марта 2024, 11:56 Нехватку мощностей для производства оружия признали в Европе Директор Nammo Брандтцег: производителям оружия в Европе не хватает мощностей Philipp Schulze/dpa/globallookpress

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Европейским компаниям необходимо нарастить выпуск оружия, поскольку они находятся в «промышленной войне мощностей» с Россией. На это указал исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег в интервью газете Financial Times.

По мнению руководителя компании, производителям в Европе не хватает мощностей. Они должны наращивать выпуск оружия еще активнее, отметил Брандтцег.

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«У нас начался хороший процесс, но мы должны продолжать работать быстрее», — процитировали главу Nammo «Известия».

Исполнительный директор добавил, что европейские политики находятся «в режиме мирного времени». С точки зрения Брандтцега, властям в Европе стоит рассмотреть закон об оборонном производстве, аналогичный принятому в США. Это позволило бы оборонным предприятиям получить приоритет в закупке производственного оборудования, объяснил глава Nammo.

Руководитель компании пожаловался, что энергомощности отдаются дата-центрам TikTok. Брандтцег посетовал, что Европа проигрывает «войну мощностей», поскольку «хранит слишком много видео с котиками».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС производить оружие нового поколения. По ее словам, странам Евросоюза необходимо укреплять свои армии.