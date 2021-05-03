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    03 мая 2021, 14:02

    Евросоюз выразит постпреду РФ протест из-за санкций

    Александр Блинов

    Постпреда РФ в Евросоюзе Владимира Чижова вызвали в ЕС, чтобы выразить протест из-за санкций России против еврочиновников. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя европейской дипслужбы Питера Стано сообщило РИА «Новости».

    Евросоюз выразит постпреду РФ протест из-за санкций

    Глава внешнеполитической службы ЕС примет российского постпреда после полудня.

    «Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест», — сказал Стано.

    МИД России ранее запретил въезд в страну для восьми граждан ЕС. В санкционный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и другие представители официальных структур. Москва приняла такое решение в ответ на санкции, которые были введены ЕС против шести россиян в марте. После этого в Брюсселе заявили, что оставляют за собой право на ответные меры.

    Евросоюз обсудит ответ на контрсанкции России в ходе предстоящей встречи глав МИД ЕС. Кроме того, вопрос о российских санкциях против еврочиновников обсудят на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет в Лондоне.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее назвал санкции России неприемлемыми.