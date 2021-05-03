Евросоюз выразит постпреду РФ протест из-за санкций

Постпреда РФ в Евросоюзе Владимира Чижова вызвали в ЕС, чтобы выразить протест из-за санкций России против еврочиновников. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя европейской дипслужбы Питера Стано сообщило РИА «Новости».

Глава внешнеполитической службы ЕС примет российского постпреда после полудня.

«Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест», — сказал Стано.

МИД России ранее запретил въезд в страну для восьми граждан ЕС. В санкционный список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и другие представители официальных структур. Москва приняла такое решение в ответ на санкции, которые были введены ЕС против шести россиян в марте. После этого в Брюсселе заявили, что оставляют за собой право на ответные меры.

Евросоюз обсудит ответ на контрсанкции России в ходе предстоящей встречи глав МИД ЕС. Кроме того, вопрос о российских санкциях против еврочиновников обсудят на встрече министров иностранных дел стран G7, которая пройдет в Лондоне.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее назвал санкции России неприемлемыми.