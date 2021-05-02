Боррель назвал неприемлемыми санкции России против еврочиновников

Евросоюз отказывается принимать запрет российских властей на въезд восьми гражданам ЕС, так как он юридически не обоснован и неприемлем. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что решение России не помешает Европейскому союзу отстаивать права человека, демократию и международное право.

«Это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно», — заявил Боррель.

Он обвинил Москву в выборе пути конфронтации вместо того, чтобы наладить отношения с официальным Брюсселем.

Как отметил «Царьград», такое же недовольство решением Москвы высказал представитель министерства иностранных дел Швеции Матс Самуэльсон. Он тоже назвал санкции против ЕС юридически неясными и необоснованными.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны Запада начали заранее спланированную информационную кампанию сдерживания России. Она отметила, что все попытки начать конструктивный диалог просто блокируются.

Введение санкций против восьми европейских чиновников она объяснила ответными шагами на дружественную политику, проводимую Евросоюзом.

Накануне в ответ на мартовские санкции ЕС Москва ввела ограничения для восьми граждан Евросоюза. В том числе запретила въезд в страну председателю Европарламента Сассоли.