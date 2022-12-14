Мир 14 декабря 2022, 18:54 Евросоюз выделит 10 миллиардов евро для стран АСЕАН Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС выделит 10 миллиардов евро для стран АСЕАН РИА «Новости»

Читать 360tv в

Евросоюз выделит 10 миллиардов евро для стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии саммита ЕС — АСЕАН. Ее слова привел ТАСС.

«Сегодня мы обсудим, как укрепить наше торговое сотрудничество и взаимодействие в энергетической сфере с помощью правильной инфраструктуры. На эти цели мы решили выделить 10 миллиардов евро», — сказала она.

Реклама

Саммит ЕС — АСЕАН проходит в Брюсселе. Его посвятили 45-летней годовщине установления дипломатических отношений между объединениями.

Реклама

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала о размерах финансовой помощи Евросоюза Украине в 2023 году. ЕС выделит стране 18 миллиардов евро: по 1,5 миллиарда в месяц.

Глава ЕК также подсчитала, сколько средств суммарно Евросоюз направил Украине с 2014 года — эта цифра достигла 90 миллиардов евро.