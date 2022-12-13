Мир 13 декабря 2022, 13:00 Глава Еврокомиссии назвала сумму финансирования Украины на 2023 год Главва ЕК фон дер Ляйен: ЕС профинансирует Украину на 18 млрд евро в 2023 году Unsplash

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Финансовая помощь Евросоюза Украине в 2023 году составит 18 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом написал ТАСС.

«У меня есть хорошая новость: мы достигли соглашения о выделении Украине в 2023 году 18 миллиардов евро, то есть 1,5 миллиарда евро в месяц», — рассказала фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Украине в Париже.

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Она добавила, что объем финансирования страны Евросоюзом с 2014 года достиг 90 миллиардов евро. Также глава ЕК информировала, что в Польше со следующей недели заработает хаб для энергетической помощи Украине.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Европы истощились из-за помощи Украине. При этом, по его мнению, поддержка должна продолжаться. Боррель не согласен с мнением о том, что для прекращения конфликта на Украине нужно перестать ее поддерживать. По словам главы Евросоюза, все «не может закончиться победой России и оккупацией Украины».